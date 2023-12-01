بعد تراجع المعدن الأصفر.. نصائح للتمييز بين عيارات الذهب عند الشراء؟

يتجه البعض إلى شراء الذهب مع تراجع أسعار المعدن الأصفر، باعتبارها فرصة لشراء كميات من المشغولات والسبائك الذهبية، سواء بهدف الحفاظ على أموالهم واستثمار مدخراتهم، أو بالنسبة للأشخاص المقبلين على الزواج.

نصائح وطرق للتمييز بين عيارات الذهب

ومع تراجع أسعار الذهب الحالية، مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر الأسبوع الماضي، التي وصلت عند مستوى 2810 جنيهات للجرام عيار 21، تشهد محلات الصاغة نشاطاً في عمليات الشراء.

وترصد «الوطن»، عبر هذا التقرير، مجموعة من النصائح وطرق التمييز بين عيارات الذهب المختلفة، عند شراء الذهب، وفقًا لتجار ذهب.

ماذا يعني رقم 750 على الذهب؟

عند شراء الذهب، يجب التأكد من الدمغة التي يختم بها العيار الذهبي، فمثلاً فيما يخص عيار 24 يكون الختم عبارة عن مربع به 1000 أو 24، بينما يحمل عيار 21 الرقم 875 أو 21، وعيار 18 الرقم 750 أو 18.

لون الذهب

يمكن التمييز أيضاً مت خلال التدقيق في النظر للتفرقة بين العيارات، فمتى مال لون السبيكة للشحوب، يدل ذلك على أن نسبة الذهب فيها منخفضة.

ما هو الذهب الأبيض؟

الذهب الأبيض، هو الذهب الممزوج بالقصدير أو البلاديوم.