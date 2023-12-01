رئيس هاتشيسون العالمية: حريصون على التعاون مع مصر في الهيدروجين الأخضر

أعرب كليمنس شانج، رئيس شركة هاتشيسون العالمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري خاصة مع ما تشهده مصر من تطور كبير في هذا المجال، مشيرا إلى استثمار الشركة في مجال الطاقة في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونج كونج.

وأضاف أن هاتشيسون على سبيل المثال تمتلك شركتي CKI وهاسكي واللتان تعملان في مجال الطاقة، لافتا إلى الاهتمام الكبير لهاتشيسون للتعاون مع الجانب المصري مجال الهيدروجين الأخضر وهو ما رحب به وزير النقل وأكد على الاستعداد التام من الجانب المصري للانطلاق في التعاون في هذا المجال الهام، مشيرا إلى أن إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال.

مشروع تطوير ميناء السخنة

وخلال اجتماع مع قيادات وزارة النقل، تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بأولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة «محطة حاويات هاتشيسون» والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون اكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «COSCO» و«CMA» وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

وأكد تقرير لوزارة النقل، على على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما حدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحطة، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.