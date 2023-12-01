خبير اقتصاد زراعي: تراجع أسعار الأسمدة مؤخرا يؤثر على المنتج بالأسواق

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمدة بالأسواق المصرية لأكثر من 300 جنيه للطن، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 3.59%.

وأظهرت المؤشرات أنّ سعر «نترات النشادر 33% عادي»، وصل حدها الأدنى إلى 6180 جنيهاُ للطن، في حين جرى تسجيل سعر «اليوريا 46.5 مخصوص» في الأسواق، بنحو 10 آلاف و987 جنيهاً للطن.

نور الدين: الانخفاض سيؤثر على سعر المنتج بالأسواق

وقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي، إن انخفاض أسعار الأسمدة، بحسب ما نشرته بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، يعد أحد المؤشرات الجيدة التي ينتظرها المزارعون بين الحين والأخر، مشيراً إلى أن مثل هذا الانخفاض سيؤثر بدوره على المستهلك والمزارع، على حد سواء.

وأضاف «نور الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة انخفاض أسعار الأسمدة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث تُعد الأسمدة إحدى أهم المدخلات في قطاع الزراعة، والتي تتأثر وبشده في أي زيادة أو انخفاض في السعر بالأسواق.

وأكد خبير الاقتصاد الزراعي أن ما تقدمه الدولة والقيادة السياسية من سعي دائم وحثيث يهدف لبناء مستقبل جيد، عبر تخصيص الكثير من المجهودات المضنية، لبناء الصوب الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، لافتاً إلى أنّ مثل تلك المجهودات، التي تتخذها القيادة السياسية، يجب على المزارع أن ينصاع إليها ويقوم بدوره في تخفيض أسعار المنتج النهائي أمام المواطنين والمستهلكين في الأسواق.