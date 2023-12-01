رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أعلام وأغان وطنية.. آلاف الناخبين المصريين أمام السفارة في باريس للتصويت

كتب:

شروق مراد
03:42 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات المصرية في الخارج

الانتخابات المصرية في الخارج

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في باريس، منذ التاسعة من صباح اليوم، أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مرددين الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن، ومرددين شعارت دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وفتحت سفارة مصر في باريس أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، فى أول أيام تصويت المصريين في الخارج، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

 

اقرأ المزيد:

«بلدنا تستحق».. «أحمد» مصري مقيم بالكويت يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

جامعة طنطا تنظم 3 ندوات للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في انتخابات الرئاسة

رئيس اتحاد المصريين بهولندا: الناخبون يتوافدون على انتخابات الرئاسة بالأعلام

عجوز بالسعودية تحمل صورة السيسي أثناء التصويت في انتخابات الرئاسة

الطريقة الصحيحة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.. 6 خطوات

أبناء المصريين يرفعون الأعلام وصور السيسي خلال انتخابات الرئاسة بالكويت
بقلم شروق مراد