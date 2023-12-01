أعلام وأغان وطنية.. آلاف الناخبين المصريين أمام السفارة في باريس للتصويت

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في باريس، منذ التاسعة من صباح اليوم، أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مرددين الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن، ومرددين شعارت دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وفتحت سفارة مصر في باريس أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، فى أول أيام تصويت المصريين في الخارج، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».