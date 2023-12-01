تفاصيل قرعة 212 وحدة سكنية في المهندسين غدا.. اعرف المساحة والأسعار

تجري نقابة المهندسين المصرية القرعة العلنية لـ212 وحدة سكنية الخاصة بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، غدا، ومن المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرا بمسرح النقابة بالدور الأرضي.

وحددت النقابة أن شراء كراسة الشروط سيكون بمبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة، وبذلك يتبقى أقل من 24 ساعة على موعد القرعة، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن وحدات إسكان نقابة المهندسين الأسعار والشروط.

فعاليات يوم القرعة

وقالت نقابة المهندسين إن حضور فعاليات القرعة يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، على أن تتم إجراءات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحضر القرعة المهندس نفسه أو من ينوب عنه بتوكيل.

وحددت النقابة المتر في وحدات إسكان النقابة على أن يكون سعر المتر المسطح للدور الأرضي 19 ألفا و500 جنيه، بينما يصل سعر المتر المسطح للدور المتكرر 20 ألف جنيه ، موضحة أنّه توجد نسبة تميز بنسبة 2%لكل تميز بحري تضاف على قيمة الوحدة، الأسعار عاليه شاملة حصة الوحدة فيما يخصها من مقايسات المرافق ويتم تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز بمعرفة مالك الوحدة.

تفاصيل سحب كراسة الشروط

وأشارت النقابة أنه يتم سحب كراسة الشروط من مبنى النقابة العامة بإدارة التسويق بالدور الرابع اعتبارا حتى يوم 2 / 12 / 2023، والكراسة غير المختومة بخاتم النقابة لا يعتد بها، وقيمة الكراسة 1000 جنيه فقط.

وكانت أعلنت النقابة أن المشروع عبارة عن تجمع سكنى (كمبوند) مقام على مساحة 44.5 فدان، ويقع على بعد 5 دقائق من الجامعة الأمريكية، محاط بسور خارجي به 3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج، ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية، وكل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضي و3 أدوار، ويحتوى المشروع على منطقة خدمات «نادى اجتماعي – مبنى إداري – مسجد».