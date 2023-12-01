عضو الجالية المصرية ببريطانيا يكشف تطلعات المصريين بالخارج في الرئيس القادم

تحدث مصطفى رجب عضو الجالية المصرية في بريطانيا عن تطلعات المصريين في الخارج في رئيسهم القادم، قائلا: «المصريون في الخارج مهتمون بملف الأمن والأمان في مصر، كما نأمل في تقوية قنوات التواصل مع المصريين في الخارج، ونتمنى التعامل مع احتياجاتهم بشكل مبني على دراسة علمية وليس آراء، لدينا احتياجات أعمق، والمصريون في الخارج ليسوا أغنياء، كما يتصور البعض، بل يعانون من ارتفاع مستوى المعيشة في أوروبا».

شباب المصريين في الخارج

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إلى ضرورة أن يكون لشباب المصريين في الخارج، نصيب من الفعاليات الكبيرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لتنمية الانتماء إلى الوطن والأرض، لأنهم يعتمدون على محاولات فردية.

وأشار إلى بعد المسافات عن المقر الانتخابي الموجود في السفارة في لندن، وهي تبعد 1000 كيلومتر عن ساكني الشمال، و500 كيلومتر عن ساكني الجنوب، الذين يلقون صعوبات بالغة، وطالب ببحث إمكانية عمل انتخابات إلكترونية، أو بالبريد، فبريطانيا بها ربع مليون مصري.