«الإعلاميين»: تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة يسير بصورة منظمة

قال طارق سعدة، إن اللجنة العليا لرصد وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية يجرى تشكيلها بصفة دورية مع وجود تغطية أي أحداث مهمة سواء كانت هذه الأحداث داخلية أو خارجية، وتكون هي المشرف الأعلى على عمل المرصد الدائم الإعلامي لنقابة الإعلاميين، الذي يعمل بصورة دورية يومية، الذي يرصد لكل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة داخل وخارج جمهورية مصر العربية التي تهتم بالشأن المصري.

لجنة الرصد والمتابعة بالإعلاميين

وأضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة تضم مجموعة كبيرة من المتخصصين وأساتذة وعمداء كليات الإعلام بالإضافة إلى أصحاب الخبرات، ويتم العمل بالتنسيق مع المرصد نفسه، إذ يتم صياغة ما يصل إليه المرصد وتصدر تقارير رسمية عن النقابة لتقييم ورصد الأداء الإعلامي للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسة مصر 2024.

وأوضح نقيب الإعلاميين أنه منذ بدء الانتخابات الرئاسية في الخارج وتتابع اللجنة كيفية تناول الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة استعدادات السفارات وتجهيز اللجان الخاصة المصريين بالخارج، واتضح من خلال أعمال لجنة الرصد والمتابعة أن عملية الاقتراع تسير بصورة منظمة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والسفارات والقنصليات الموجودة خارج جمهورية مصر العربية.

سير الانتخابات الرئاسية بالخارج

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن بدايات اليوم الأول شهد توافد للجاليات المصرية على السفارات والقنصليات محل اللجان، وهذا ما ظهر من خلال لجنة الرصد والمتابعة، موجها الدعوة لكافة المصريين في الداخل أو الخارج لتقديم صورة طيبة عن مصر، من خلال من خلال تلبية نداء الوطني وهو المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، ونظهر للعالم مدى قدرتنا على مشاركتنا في اتخاز قرارنا واختيار رئيسنا بكامل إرادتنا.