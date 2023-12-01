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سفير مصر في كندا: إقبال أبناء الجالية على التصويت بانتخابات الرئاسة

كتب:

منتصر سليمان
06:59 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
 السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا

 السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال السفير أحمد حافظ، سفير مصر في كندا، إن العملية الانتخابية بدأت بالفعل في كندا بالسفارة المصرية الموجودة بالعاصمة، وكذلك في القنصلية العامة بمدينة مونتريال.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر فيديو كونفرنس، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، أن هناك إقبالًا من المصريين منذ الساعة التاسعة صباحًا على السفارة، للبدء في عملية التصويت.

سفير مصر في كندا: لا توجد أي معوقات

وتابع: «غدًا وبعد غد، سنشهد متوافدين من مناطق متفرقة من كندا، ولا توجد أي معوقات أو مشكلات فنية».

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