مؤتمر حاشد للتيار الإصلاحي الحر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

انطلق المؤتمر الجماهيري الرابع، للتيار الإصلاحي الحر، بمحافظة الإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، برعاية النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، عن التنسيقية.

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و عامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وقطاع الصعيد سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندرية.

حشود الإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وشهد المؤتمر تجمع حشود من أبناء محافظة الإسكندرية من أجل إعلان دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال سلسلة الإصلاحات التنموية في كافة القطاعات.

مؤتمرات التيار الإصلاح الحر

تجدر الإشارة إلى أن التيار الإصلاحي الحر، قد عقد المؤتمر الجماهيري الأول له، بمحافظة الدقهلية، ثم استضافت محافظة المنوفية المؤتمر الجماهيري الثاني، واستضافت سوهاج المؤتمر الثالث، فيما تستضيف اليوم، محافظة الإسكندرية المؤتمر الجماهيري الرابع، استكمالا لسلسلة المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها التيار لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات والمقرر عقدها في الداخل يوم 10 ديسمبر وتستمر 3 أيام لتنتهي يوم 12.