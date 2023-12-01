حصّن طفلك بالقرآن.. مبادرة جديدة لوزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إطلاق مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم» لمدة أسبوعين، وذلك خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير المقبل، في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه.

مواعيد مبادرة حصّن طفلك بالقرآن بمساجد الأوقاف

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المبادرة تقام من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر في خمسة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور، من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضافت الأوقاف، أنّ الكتاب سيكون متوفرًا بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب، كما سيتم نشره إلكترونيًّا على موقع الوزارة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إيمان وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، والتأكيد على مكانة القرآن الكريم في حياة المسلم.

وتستمر مبادرة البرنامج التثقيفي للطفل القائم حاليًا كل يوم خميس، والذي يقام بأكثر من عشرة آلاف مسجد.