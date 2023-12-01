«الأوقاف»: انعقاد البرنامج التثقيفي للطفل في 10 آلاف مسجد
كتب:
رؤى ممدوح
06:00 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
البرنامج التثقيفي
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»،عقد البرنامج التثقيفي للطفل في 10 آلاف و452 مسجدًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء الوطن، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.
تفاصيل البرنامج التثقيفي
وحول التفاصيل، فقد انعقد البرنامج على النحو التالي:
- مديرية أوقاف البحر الأحمر: 121 مسجدا.
- مديرية أوقاف مرسى مطروح: 226 مسجدا.
- مديرية أوقاف كفر الشيخ: 1269.
- مديرية أوقاف أسيوط: 1212 مسجدا.
- مديرية أوقاف الفيوم: 187 مسجدا.
- مديرية أوقاف جنوب سيناء: 29 مسجدا.
- مديرية أوقاف المنيا: 1072 مسجدا.
- مديرية أوقاف سوهاج: 1360 مسجدا.
- مديرية أوقاف القليوبية: 451 مسجدا.
- مديرية أوقاف بني سويف: 936 مسجدا.
- مديرية أوقاف الغربية: 1768 مسجدا.
البرنامج التثقيفي للطفل في الجيزة
- مديرية أوقاف الجيزة: 1179 مسجدا.
- مديرية أوقاف القاهرة: 304 مساجد.
- مديرية أوقاف الإسكندرية: 28 مسجدا.
- مديرية أوقاف دمياط: 310 مساجد.