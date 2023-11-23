محمود مسلم: مصر استطاعت إرسال صورة صحيحة وحقيقية عما يحدث في غزة للعالم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر تسير على أكثر من مستوى في الحرب على غزة، ولا سيما المستوى الإنساني، متمثل بالمساعدات الكثيرة، وخروج المصابين للمستشفيات المصرية، ومحاولة دعم فلسطين بكل ما تملك مصر.

مصر نجحت في فضح ما تفعله إسرائيل

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن المستوى الثاني يتمثل في الهدنة، التي نجحت مصر في الوصول إليها، كما أن مصر ضغطت من أول يوم في الأزمة، بضرورة وقف إطلاق النار دون شروط، ونجحت في أن تفضح ما تفعله إسرائيل في غزة.

وأشار إلى أن الإعلام وبعض الحكومات الغربية، تمارس الكذب والدعم اللامحدود لإسرائيل، إلا أن مصر استطاعت أن ترسل صورة صحيحة وحقيقية عما يحدث في غزة، من انتهاك لحقوق الإنسان.

ممارسات «نتنياهو» جرائم حرب

وأوضح أن ما مارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة، يخضعه لمحكمة جنائية وجرائم حرب، وما تمارسه إسرائيل من كذب وانتهاكات للقانون الدولي أمر أصبح فجا، وما يحدث في الضفة الغربية مثيرا، فهناك 100 شهيد، ولا توجد حركة حماس هناك، ومن ثم هذا دليل أنها حرب موجهة من إسرائيل وسط أكاذيب.