محمود مسلم: مصر ضغطت على المجتمع الدولي بقوة من أجل التوصل لهدنة في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر ضغطت بقوة على المجتمع الدولي، من أجل التوصل لهدنة إنسانية في غزة، بالتواصل مع إسرائيل أو حركة حماس، وهذا أمر صعب نظرا للتفاصيل الكثيرة بشأنه.

كل طرف يرى نفسه في موقف الأقوى

أضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل طرف يريد أن يثبت للطرف الآخر أنه هو الأقوى، أو أنه في موقف الأقوى، لذلك نرى أن الأسرى الفلسطينيين سيخرجون 3 أضعاف مقابل خروج عدد من المحتجزين.

وأشار إلى أن إسرائيل قالت في بداية الاقتحام البري لغزة، إنها نجحت في إخراج محتجز، والبعض اعتقد أنه على الأقل ستتمكن من إخراج محتجز كل يوم، لكنها فشلت في الوصول إلى أي محتجز آخر، باستثناء السيدتين الكبيرتين، التي توصلت مصر إلى خروجهما عبر معبر رفح.

مصر أكثر من قدمت للقضية الفلسطينية

ولفت إلى أن مصر عبر التاريخ، أكثر من قدمت للقضية الفلسطينية، وقدمت أغلى ما تملك، وهو أرواح شهدائها، الذين شاركوا في الحروب من أجل فلسطين، ومن ثم ليس من حق أحد أن يزايد على مصر.