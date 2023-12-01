عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي وفر لنا الأمن والأمان والسلام

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن المرشح عبد الفتاح السيسي بخلاف الدعم غير العادي الذي يحصل عليه من جانب المصريين عن الإنجازات التي لا تعد، فهناك 110 ملايين يعيشون في أمان ويدعون له.

وتابع الخولي خلال كلمته في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: رأينا العالم كيف يعامل أي دولة ليس لها جيش يحميها، ونحن نساند الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول إن الأمان الذي نعيش فيه هو الذي يبني الاقتصاد والدولة.