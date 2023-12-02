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المصريون في السعودية يتوافدون على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم

كتب:

مريم جاد
08:24 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
أعضاء الجالية المصرية في السعودية

أعضاء الجالية المصرية في السعودية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مشاهد من توافد أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية على السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

بطاقة الرقم القومي سارية

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنّما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنّه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاما، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريًا وقت التصويت.

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بقلم مريم جاد