لليوم الثاني.. توافد المصريين بجدة للتصويت في انتخابات الرئاسة

شهد اليوم الثاني لانطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 في المملكة العربية السعودية بجدة، إقبالًا منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، وذلك قبل بدء عملية التصويت بأكثر من ساعة، التي انطلقت أمس الجمعة في تمام الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الأحد المقبل لـ 9 مساء.

المصريين بالأعلام وصور الرئيس السيسي

وظهر المصريون المقيمون في مدينة جدة وهم داخل وخارج المقار الانتخابية، يحملون علم مصر وصور الرئيس السيسي، حيث حرصت الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية بأنفسهم، وممارسة حقهم الدستوري.

تصويت المصريين بجدة في الانتخابات الرئاسية

واتجه غالبية المصريين في جدة منذ الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية للمقار، من خلال أتوبيسات مجهزة لنقلهم لأماكنهم الانتخابية.

وفتحت السفارة المصرية في المملكلة العربية السعودية والقنصليات أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة 9 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، لليوم الثاني على التوالي.