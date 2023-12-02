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مستشار قانوني للجالية المصرية بالسعودية: أبناؤنا بالخارج جيشنا الثاني

كتب:

مريم جاد
10:31 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
نشأت عبد العليم المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية

نشأت عبد العليم المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية

قال نشأت عبد العليم  المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية، إن اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية 2024 بالمملكة العربية السعودية كان عرسا انتخابيا متكاملا، موجهًا شكره للسفارة المصرية بالرياض لجودة التنظيم والتيسير على الناخبين بالخارج، حيث وفرت حافلات نقل مجاني  بعدة مناطق.

المصريون بالخارج جيش مصر الثاني

وأضاف «عبد العليم» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قنوات «إكسترا نيوز»، أن المصريين بالخارج هم جيش مصر الثاني، فالعملية الانتخابية أثبتت للعالم قوة المصريين وتكاتفهم بالخارج والداخل والعمل على تغيير رؤية المواطن المصري بالخارج وانتمائه للبلد.

الوعي والإرشاد سبب لتقدم البلد

وتابع: «بسبب الوعي رأى كل مصري التقدم الذي شهدته مصر وبرغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها فمصر صامدة بسبب أهلها»، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر للجالية المصرية بجميع طوائفها مع الهيئة العليا للانتخابات والسفارة المصرية بالخارج ووزارة الهجرة أيضًا لتوفير كافة الطرق لتحقيق التقدم والمستقبل لمصر.

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