قبل «أبو نسب».. أعمال جمعت الشقيقين رامي ومحمد إمام

كيمياء خاصة تجمع بين الفنانين محمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام، إذ اجتمعا معًا في أكثر من عمل فني كُتب له النجاح بشهادة النقاد والجمهور، ليستكملا مسيرة والدهما الفنان الكبير عادل إمام، وفي يوم 21 ديسمبر الجاري، ينتظر الشقيقان عرض فيلم «أبو نسب» في دور العرض المصرية، ويعد هذا التعاون خاص للغاية خاصة أن الفيلم يجمعهما بعد غياب 9 سنوات.

وفي هذا التقرير يرصد «الوطن» أبرز الأعمال التي جمعت الثنائي رامي ومحمد قبل «أبو نسب»:

حسن ومرقص

كانت بداية التعاون بين الثنائي رامي ومحمد إمام في فيلم «حسن ومرقص» عام 2008، والفيلم شارك به عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم عمر الشريف، عادل إمام، لبلبة، هناء الشوربجي، شيري عادل، وحقق دور محمد إمام نجاحًا كبيرًا وقتها وما زالت «إفيهات» محمد يكررها الجميع حتى الآن.

فرقة ناجي عطا الله

في عام 2012، عاد الثنائي للتعاون مرة ثانية من خلال مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» مع الزعيم عادل إمام والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وساهم في اكتشاف عدد كبير من الفنانين في البطولة المطلقة بعدها، ومن بينهم أحمد السعدني، نضال الشافعي، وغيرهم من الفنانين.

صاحب السعادة

وفي عام 2014 تعاون الثنائي مجددًا من خلال مسلسل «صاحب السعادة» مع كل من الزعيم عادل إمام ولبلبة ولطفي لبيب وإدوارد، وكان دور محمد إمام آخر دور في البطولة الجماعية قبل أن ينطلق في السينما من خلال عدة أفلام كبطل لأعمال فنية.

أبو نسب

ويعد «أبو نسب» المقرر طرحه في نهاية الشهر الجاري أول بطولة مطلقة لمحمد إمام من إخراج رامي إمام، ويشارك في بولة الفيلم أيضا كل من ياسمين صبري في ثالث تعاون بين محمد إمام وياسمين صبري.