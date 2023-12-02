5 أوراق مطلوبة.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الإعدادية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الميعاد الخاص بـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الإعدادية 2024، وذلك للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الإعدادية

وبالنسبة لـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الإعدادية، من المقرر أن تنطلق الامتحانات الخاصة بمنتصف العام في يناير المُقبل، ولكن من المقرر البدء في التسجيل خلال شهر ديسمبر الجاري من على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسب ما أعلنت وززارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة الخاصة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الإعدادية للعام الدراسي الحالي، جاءت كالتالي:

1- إحضار 5 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب مقاس 4×6.

2- أصل الرسوم الخاصة بالمصروفات المدرسية للعام الحالي من خلال مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

3- شهادة الميلاد الأصلية.

4- صورة بطاقة ولي الأمر وعليها رقم التليفون الخاص به.

5- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال، بالإضافة إلى استمارة التقدم الإلكترونية التي تُطبع من الموقع الإلكتروني بعد التأكّد من صحة البيانات الموجودة بها.