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سفير مصر بسنغافورة: لا نواجه أي مشكلة في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة

كتب:

شريف سليمان
10:55 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

توجه السفير أحمد مصطفى سفير مصر بسنغافورة، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على كل الجهود التي بذلتها، خلال الأيام الماضية من أجل تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وقال «مصطفى»، في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بخاصية فيديو كونفرنس والذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «لا نواجه أي مشكلة من الناحية الفنية أو الموضوعية، فالتعليمات واضحة من البداية، وجميع المواطنين متفهمون بما فيهم المواطنون الذين لم يتمكنوا من التصويت».

 

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