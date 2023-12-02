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إنشاء 44 عمارة جديدة في مدينة بدر ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة بدر

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة بدر

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، الأعمال الجارية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين – محور الإسكان المتوسط»، والجاري تنفيذها بالمدينة.

رئيس جهاز مدينه بدر يتفقد وحدات زهرة العاصمة

وخلال الجولة، تابع «عبدالرشيد» أعمال تنفيذ 44 عمارة بها 1056 وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35 %، ومن المقرر الانتهاء من العمارات العام المقبل، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وكذا توفير احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.

ووجه «عبد الرشيد» بدفع الأعمال بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي ذات السياق، تفقد «عبدالرشيد» ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع «زهرة العاصمة»، وعمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة - المرحلة الثانية، لمتابعة سير العمل.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثانية بالمشروع، والتي تضم 196 عمارة بها 4704 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالعمارات إلى مراحلها النهائية، كما تفقد أعمال المرافق، وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق «أساس – أسفلت»، حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى مرحلة متقدمة.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع).

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.