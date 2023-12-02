تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملتها الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك من خلال المرور على المدن والمراكز والقرى والعِزب والوحدات المحلية، للنهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض.

ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التحصين للمواشي

وقال الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع انطلقت على مستوى محافظة الدقهلية، بناء على تعليمات وزارة الزراعة، من خلال 21 إدارة بيطرية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن فريق الإرشاد الذي يصاحب لجان التحصين قدم عدة ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التحصين للمواشي وكيفية التسجيل والترقيم والإجابة عن كافة تساؤلات المربي وتلبية احتياجاتهم.

تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري، أنه جرى تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز على مستوى المحافظة، وما زالت لجان التحصين مستمرة، وتتم بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والمحليات ومديرية الزراعة بالمحافظة، بالإضافة إلى الأوقاف ومديرية الأمن لمساعدة الأطباء واللجان في تأدية عملهم ونشر الوعي والثقافة والإرشاد بين المربين عن أهمية التحصين للمواشي.