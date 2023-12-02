أستاذ علوم سياسية: إقبال المصريين على الانتخابات في الخارج بروفة للمشهد الداخلي

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تواجه حزمة من التحديات الكبيرة في الكثير من المجالات، موضحًا أن إقبال المصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التفاف حقيقي وانتماء من المواطنين لوطنهم.

وقال خلال لقائه على قناة صدى البلد، إن تصويت المصريين في الخارج، وإقبالهم على التصويت بمثابة بروفة حقيقية لما ننتظره في الأسبوع المقبل، من عملية تصويت داخل مصر.

وتابع: هناك حزمة من التيسيرات قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسماح للمصريين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم من خلال الرقم القومي، دون الحاجة إلى جواز السفر.

وأوضح «سلامة»، أن مسؤولي الجاليات المصرية في الخارج، وفروا وسائل المواصلات، من أجل التيسير على المصريين للإقبال والتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وحق وطني لكل مواطن.