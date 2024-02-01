الأوراق المطلوبة للزواج.. 7 مستندات ضرورية لإتمام عقد القران

عندما يقترب موعد زواج أحد الأفراد، يسعى حينها إلى توفير جميع المستندات المطلوبة والأوراق التي يحتاج إليها المأذون حتى يستطيع الانتهاء من إتمام كتب الكتاب دون حدوث أي عراقيل نتيجة لعدم توافر الأوراق المطلوبة، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة للزواج لتحضيرها في وقت كاف قبل عقد القران.

وهناك عدد من المستندات التي يجب استخراجها قبل عقد القران وتجهيزها قبل حضور المأذون، ونوضح من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة للزواج، وشروط إتمام عقد القران، والتي جاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة للزواج

وحتى يتم الزواج بشكل كامل، لابد أن يتم عقد القران إلى جانب الإشهار، والتي جاءت كالتالي:

- يتم تقديم أصل بطاقة الزوج الأصلية حتى يستطيع المأذون الاطلاع عليها بالإضافة إلى 3 صور منها.

- تقديم أصل بطاقة الزوجة حتى يستطيع المأذون الاطلاع عليها بالإضافة إلى 3 صور منها.

- أصل بطاقة وكيل الزوجة، سواء كان «والدها، أخوها، عمها أو خالها» بالإضافة إلى صورة منها.

الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب في مصر

- يتم تقديم عدد 6 صور شخصية للزوجين، لذلك يجب أن يحرص كلا من الطرفين على الحصول على تلك الصور قبل حضور المأذون.

- تقديم شهادة صحية معتمدة من إحدى المستشفيات الحكومية أو من خلال وحدة طبية بها طب أسرة.

- تقديم شهادة طلاق رسمي في حالة إذا كانت الزوجة مطلقة.

- وفي حالة إذا كانت الزوجة أرملة، يتم تقديم وثيقة الزواج بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج.

ما السن القانوني لعقد القران؟

وجاء قانون التشريعات الرسمية ليحدد السن القانوني لـ عقد القران في المادة 126 لعام 2008، ليكون السن هو 18 عام للزوجين، ولا يجوز لأي من الشباب أو الفتيات الزواج في سن أصغر من ذلك، وفي حالة حدوث ذلك يتم فرض عقوبة بالحبس ودفع غرامة مالية.

عقوبة عقد القران قبل إتمام السن القانوني

وعن عقوبة عقد القران قبل إتمام السن القانوني، فحدد القانون العقوبة الخاصة بالزواج دون السن بقيمة 50 ألف جنيها غرامة مالية، والحبس عامين.

شروط عقد القران

وتتمثل الشروط المطلوبة في عقد القران في الآتي:

- لابد من مراعاة الموانع الشرعية للزواج، وتجنب أن يكون به حرمانية؛ مثل الحالات التي لا تحل الزوجة بها للزوج، سواء بالنسب أو بالرضاع، ويجب التأكد من ذلك.

- لابد أن تكون المرأة قضت فترة العدة الخاصة بها، والتي يتم حسابها بحلول الموعد الخاص بـ3 حيضات أو3 أشهر لو لم تكن تحيض.

- في حالة إذا كانت الفتاة بكر يجب أن يكون ولي أمرها موجود أثناء عقد القران.

الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب 2024

حدد قانون الأحوال الشخصية بعض الخطوات التي يجب إجراءها قبل الزواج، والتي أصبحت أحد أهم شروط الزواج في الوقت الحالي، وتتمثل في الآتي:

- لابد من إجراء الزوجين بعض الفحوصات الطبية قبل أن يتم عقد القران، حتى يتم التأكد من صحة كلا منهم، والتأكد من خلوهم من الأمراض التي تمنع زواجهم.

- لابد من الحصول على موافقة بالزواج من لجنة تتكون من قاضي ومستشار من الصحة، حتى يتم إتمام عقد القران.

- دفع المبلغ المقرر في صندوق دعم الأسرة من قبل الزوجين المقبلين على عقد القران.

وبالرغم من أن عقد القران يعد إثبات بزواج فردين، إلا أن الإشهار يعد من أهم أركان إتمام الزواج، وهناك العديد من أشكال المراسم التي يتم إشهار الزواج بها، سواء كان بتنظيم حفل زفاف بعد إتمام عقد القران بمكتب المأذون، أو بالإشهار في الوقت الذي يتم فيه عقد القران.