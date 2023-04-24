«الصحة» توجه رسالة للمقبلين على الزواج.. الفحص الطبي قبل عقد القران بـ14 يوما

وجهت وزارة الصحة رسالة للمقبلين على الزواج، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمنت: « للمقبلين على الزواج، احرصوا على عمل فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على صحتكم قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 14 يوما».

أماكن وحدات فحص المقبلين على الزواج

وأشارت وزارة الصحة خلال المنشور إلى أنه يمكن الاطلاع على أماكن الوحدات التي يجرى فيها عمل الفحوصات للمقبلين على الزواج، بجميع محافظات الجمهورية، من خلال زيارة هذا الرابط، كما يمكن الإطلاع على خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج، من خلال زيارة هذا الرابط.

بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل

وأضافت وزارة الصحة، خلال المنشور، أن الهدف الرئيسي من مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، حيث يتم الكشف عن عدد من الأمراض، وهي:

- الأمراض غير السارية.

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا.

- فصيلة الدم ومعامل آر آتش.

- الأمراض الوراثية.

- الصحة الإنجابية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، خلال منشورها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، جميع المواطنين أن يقوموا بالتواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 15335، في حال التعرض لأي مشكلة أو حادث.

يذكر أن هذا المنشور يأتى في إطار النصائح ومقاطع الفيديو، التي تحرص وزارة الصحة والسكان، على نشرها بشكل مستمر يوميا عبر الصفحة الرسمية لها بموقع «فيس بوك»، لتقديم النصائح والتوعية لجميع المواطنين في مختلف الموضوعات الصحية، سواء المتعلقة بالأمراض أو المتعلقة بالحوادث التي قد يتعرض لها المواطن ومن ثم تؤثر على سلامته وصحته.