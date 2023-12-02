على أنغام «بشرة خير».. المصريون بالجزائر يتوافدون للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في الجزائر، للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي، على نغمات أغنية «بشرة خير»، إذ فتحت سفارة مصر بالجزائر أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

استمرار الانتخابات رئاسية

وكان الدكتور مختار وريده، سفير مصر بالجزائر، عمل على توفير كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء، وذلك بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».