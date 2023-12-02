سكن وتأمين ومزايا أخرى.. وظائف جديدة للشباب بمحافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن توفر فرص عمل للشباب بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الوظائف المطلوبة هي:

- موظف أمن للعمل في شركة أثاث عالمية بأكتوبر لمدة 12 ساعة.

- موظف أمن للعمل بالشيخ زايد لمدة 8 ساعات بالإضافة إلى حافز شهري.

- موظف أمن للعمل في مول بالشيخ زايد.

مميزات العمل

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور مميزات الوظائف:

- نفس مميزات القطاع العام.

- سكن.

- مواصلات.

- تأمين اجتماعي وصحي.

- يونيفورم مجاني.

- فيزا كارد.

كيفية تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

طرق التواصل مع المتقدمين للوظائف

وحددت محافظة الجيزة طرق تواصل المتقدمين للوظائف من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».