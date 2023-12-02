إيقاف أعمال بناء مخالف وتعديل 8 حالات في مركز ملوي بالمنيا

تمكنت محافظة المنيا، من إيقاف أعمال بناء مخالف وتعديل 8 حالات بمركز ملوي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه جرى إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص لعدد 5 حالات بأحياء شمال وجنوب وغرب المدينة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تعديل لعدد 3 حالات بحي شمال وغرب، وإزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع.