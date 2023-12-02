عضو الجالية المصرية بفرنسا: أنشأنا غرفة مركزية لتلقي استفسارات الناخبين بالخارج

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بفرنسا، إن اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسة 2024 شهد إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في فرنس، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح أبواب السفارة أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، متوقعة زيادة العدد خلال الساعات المقبلة نظرا لأن اليوم السبت عطلة رسمية في البلاد.

تيسير الانتخابات على الجالية بالخارج

وأضافت عضو الجالية المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القناة الأولى»، أنه يوجد العديد من المواطنين الذين أتوا من ضواحي باريس عن طريق الحافلات، التي تم تخصيصها لنقل الناخبين لتيسير العملية الانتخابية عليهم.

وتابعت: «هناك غرفة عمليات مركزية كبيرة بفرنسا وتم العمل عليها منذ 3 أشهر قبل الانتخابات، ويوجد تواصل بينها وبين الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوثيق كامل بيننا وبين الجالية بمختلف أنحاء الدول، ويتم تلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالجالية المصرية بالخارج والعمل على حلها فورا».