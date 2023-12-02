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«أهمية تنظيم الوقت للنشء» برنامج لاكتشاف وتطوير مهارات الأطفال بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
02:32 م | السبت 02 ديسمبر 2023
جانب من تنفيذ البرنامج

جانب من تنفيذ البرنامج

واصلت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، تنفيذ فعاليات البرنامج التأهيلي للنشء بأهمية تنظيم الوقت، الذي يحمل شعار «تيك.. تك - TIK TK»، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

 

إجراء المقابلات الشخصية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن المقابلات الشخصية والاختبارات أُجريت للملتحقين بالبرنامج  في نسخته الثالثة، وذلك بعد تسجيل الطلائع وملء الاستمارات.

أهداف البرنامج

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء بما يصب في صالح النشء والمجتمع، ويساعد في نمو شخصيتهم وتحسين مهاراتهم واتساع مداركهم واكتشاف وتطوير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج.

وتتضمن معسكرات إدارة تنظيم الوقت ورش عمل جماعية، ومسابقات تفاعلية متنوعة تبرز أهمية الوقت لدى النشء، ومن المقرر الإعلان عن أسماء المقبولين على صفحة البرنامج ووزارة الشباب والرياضة لاحقًا.

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بقلم حمدي عبد الله