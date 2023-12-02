ماذا حدث في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة؟

صرحت حكومة قطاع غزة، بأن عدد القتلى في القطاع وصل إلى 240 شخصًا على الأقل منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي‌‌‎

ووفقًا لبيان صادر عن الحركة الفلسطينية، أصيب أكثر من 650 شخصًا جراء «مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي والهجمات من البوارج والزوارق البحرية الحربية على مناطق قطاع غزة».

وأفاد البيان أيضًا بأن القوات الإسرائيلية ركزت جهودها على «استهداف منطقة خان يونس، حيث تم تدمير العديد من البيوت والبنايات السكنية وتشريد سكانها».

إسرائيل تطلق 400 قذيفة علي قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة

ومنذ انتهاء الهدنة في الـ7 صباحًا أمس، قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 400 قذيفة على قطاع غزة، وأكد جيش الاحتلال مشاركة قوات جوية وبحرية وبحرية وبرية في الضربات وأن الطائرات الحربية قصفت أكثر من 50 هدف في هجوم مكثف في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنع مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين من حراثة أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن مستوطنون بحماية الاحتلال، هددوا في قرية وادي اجحيش من الخروج لحراثة أراضيهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستوطنون منعوا المواطنين حسين راضي النواجعة، وخضر مسعف، من حراثة أراضيهما، في سوسيا، واغزيوه، بمسافر يطا.

واستولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن ابراهيم خالد أبو طبيخ، وأجبرته على انزال ماشيته منها، كما كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

الاحتلال يستولي على خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس

وفى سياق متصل من جرائم الاحتلال قما بالاستيلاء على نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس، وذكر رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا بالاستيلاء على 4800 متر مربع من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة، بحجة «أغراض عسكرية».

وأضاف، أن البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين، وكذلك من الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.