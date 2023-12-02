مؤتمر جماهيري في مركز شباب أبو حماد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

يستضيف مركز شباب أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، اللقاء الحواري لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيري كبير يصل إلى حوالي 3 آلاف شخص.

وينظم اللقاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

أبو حماد تستضيف اللقاء الحواري

ويستضيف اللقاء عددا كبيرا من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمدعوين من الأوقاف، وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع هذا بالإضافة إلى أفراد المجتمع المدني وأهالي أبو حماد للمشاركة السياسية استعدادا للانتخابات الرئاسية ودعم ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

دعوة للشباب. الشخصيات العامة:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للمؤتمر بالتعاون مع بعض المحافظات بالجمهورية مثل المنوفية، الغربية، القليوبية والإسماعيلية ودعوة للكيانات من الشباب ورجال المجتمع المدني ونواب مجلس الشعب والشخصيات العامة البارزة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم إلى أن اللقاء الحواري المقام اليوم على أرض مدينة أبو حماد يأتي دعما للرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة، فضلا عن فتح قنوات اتصال جديدة مع الشباب والمواطنين لتوعيتهم بأهمية مشاركتهم السياسية في ماراثون الانتخابات الرئاسية كونها واجب في عنق كل مواطن مصري.