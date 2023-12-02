صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «سديروت» كتب: مريم جاد 02:59 م | السبت 02 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «سديروت». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أعداد كبيرة من الفلسطينيين تضطر للنزوح إلى جنوب غزة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي للأبنية السكنية بمدينة غزة ماذا حدث في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة؟ دخول 52 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المطران حنا: نتمنى أن يعود الحكام الغربيين إلى ضمائرهم ويوقفوا الحرب على غزة «أحزمة نارية».. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة الانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد.. الاحتلال يواصل تدمير غزة ويقتحم مخيمات الضفة متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة لم تنته بعد «الخارجية الفلسطينية» تطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الانتقامية في غزة مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غزة صفارات الإنذار بقلم مريم جاد