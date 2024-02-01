رابط استخراج فيش جنائي «أون لاين» عبر موقع وزارة الداخلية.. خطوة بخطوة

لطالما كانت صحيفة الحالة الجنائية من أهم وأبرز المستندات التي تحرص الشركات والمؤسسات المختلفة على طلبها، كمستند رسمي وأساسي لابد منه عند تقديم طلب الالتحاق بالوظائف، الأمر الذي يجعل الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف، وبشكل خاص إذا كانت في إحدى المؤسسات الحكومية يهتمون بمعرفة طريقة استخراج فيش جنائي أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية، حتى يتمكنوا من الحصول عليه في وقت قصير دون الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني.

وتحرص وزارة الداخلية على توفير الكثير من الخدمات الحكومية التي يستطيع المواطنين إجراءها والحصول عليها إلكترونيا عبر الموقع الخاص بها، ومن أبرز تلك الخدمات استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية واستخراج شهادة الميلاد وشهادة التحركات وتصاريح العمل، بالإضافة إلى الخدمات المرورية المتنوعة مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة أو رخصة السيارة، فضلا عن استخراج صحيفة الأحوال الجنائية.

ونوضح من خلال هذا التقرير طريقة استخراج فيش جنائي أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج فيش جنائي أون لاين

- يقوم الراغب في استخراج فيش جنائي أون لاين بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من خلال محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إلى الموقع من هنـــا.

- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك في حالة إذا كان لديه حساب على موقع وزارة الداخلية، أمام في حالة أنه لم يكن لديه حساب فيمكن إنشاء حساب جديد على الموقع.

صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

- اختيار الأيقونة الخاصة بـ«الأدلة الجنائية» الموجودة أعلى الصفحة بين العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية لمواطنين، والتي يمكن إجراءها إلكترونيا.

- ومن ثم، يقوم الراغب في الفيش الجنائي بالضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- وتظهر أمام الراغب في استخراج الفيش الجنائي الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها في الخانة الخاصة بكلًا منهم، وتتمثل بيانات مقدم الطلب في «الاسم، التليفون المحمول، رقم تليفون محمول إضافي، تحديد النوع هل هو ذكر أم أنثى، رقم الهاتف الأرضي، رقم هاتف العمل».

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

- إدخال جميع البيانات الخاصة بعنوان محل الإقامة والتي يجب إدخالها في الخانة المخصصة لذلك، بعد تحديد عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الإقامة أم لا، وتتمثل بيانات العنوان في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب، مكتب بريد برقم».

- الضغط على التالي حتى يتم تسجيل جميع البيانات التي تم إدخالها.

- يقوم مقدم طلب استخراج فيش جنائي أون لاين بتحديد الجهة التي يتم تقديم الفيش إليها، ثم الضغط على «مراجعة وتأكيد الطلب» ليتم إرسال طلب استخراج الفيش الجنائي.

- وبعد الانتهاء من تقديم الطلب، ينتظر المواطن حتى يتم إرسال صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به على العنوان الذي قام بتسجيله في الطلب خلال عدة أيام.

ويمكن استخراج الفيش الجنائي عن طريق الذهاب إلى السجل المدني التابع له المواطن وفق محل الإقامة الخاص به، إذ يقوم بالتوجه إليه مع تقديم البيانات والمستندات المطلوبة حتى يتم تقديم طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية.