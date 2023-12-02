«النقل» تكشف مستجدات إنشاء مجمع صناعي بالإسكندرية: يوفر 1200 فرصة عمل

كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع نائب رئيس شركة ألستوم العالمية بشأن آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع ألستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة «وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية إشارات - اتصالات - قوى كهربائية - نظم تحكم».

وأوضحت أن المجمع الصناعي سيساهم في تحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة وقطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية، مما يوفر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية «مهندسين - فنيين» حيث ستوفر هذه المصانع عدد 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية و300 عامل لمصنع الوحدات المتحركة.

تفاصيل إنشاء المجمع

وأوضحت في تقرير لها، أن المجمع يضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية»، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة «مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع»، على أن يجرى إنشاء هذه المصانع طبقاً لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة ألستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم.

وأكدت الوزارة، أن المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، إذ ستغطي هذين المصنعين احتياجات السوق المحلي من صناعات السكك الحديدية ذات الجر الكهربائي وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري، وكذلك الانطلاق لتصدير منتجات هذه المصانع إلى كافة دول العالم من بداية الإنتاج حيث سيتم دمج هذه المكونات في مشروعات شركة ألستوم على مستوى العالم.

أهمية المشروع

ونوهت بأنه سيتم تصدير منتجات مصنع الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من بداية التصنيع إلى مختلف دول العالم بينما سيجرى تخصيص أول إنتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس للمترو.