عضو الجالية المصرية في السعودية: انتخابات الرئاسة ملحمة وعُرس وطني

قال أحمد علي حسن، عضو الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إن المصريين بالمملكة يشاركون في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 بأعداد كبيرة لليوم الثاني، مواصلا: «الأمهات يصطحبن أطفالهن والأطفال يرفعون علم مصر، هنا أفراح وزغاريد وأجواء رائعة للغاية، نحن أسرة واحدة ولا نتجزأ من الدولة المصرية، وعلينا دين تجاهها ومن ثم فإننا نشارك في الانتخابات لأن المشاركة مسؤولية».

دور كبير يلعبه الشباب والمرأة في الانتخابات

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، مقدمتي برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة DMC: «المرأة المصرية والشباب لعبوا دورا كبيرا في المشاركة في الانتخابات، ونحن في عُرس وطني وملحمة وطنية، فالمصريون يأتون إلى اللجان الانتخابية من كل أنحاء المملكة».

حراك لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية

وتابع: «هناك حراك لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية، ولا نغفل دور الإعلام في توعيتنا، وأعتقد أنه لعب دورا رائعة للغاية في هذا الصدد، ونحن نحتفي بالدولة المصرية ونؤدي دورنا تجاه بلدنا».