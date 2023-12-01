أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في السعودية: المشاركة بالانتخابات واجب على المصريين

أدلى الفنان أشرف عبدالباقي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى اللجان الانتخابية في السعودية، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه العملية الديمقراطية.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال عبدالباقي، في مداخلة لـ «اكسترا نيوز»: «مبسوط جدًا بتواجدي هنا للإدلاء بصوتي في الانتخابات.. ده واجبنا كلنا كمصريين أننا نشارك في الانتخابات».

وتقام الانتخابات الرئاسية بالخارج على مدار 3 أيام، من الجمعة 1 ديسمبر إلى الأحد 3 ديسمبر الجاري، في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات، الإدلاء بصوته في الانتخاب، إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.