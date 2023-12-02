توزيع 500 طن سكر على الأهالي بقرى ومراكز أسوان.. الكيلو بـ27 جنيها

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك تنسيق مع وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، لتخصيص كمية من السكر المعبأ بإجمالي 500 طن لتوزيعها على المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت إشراف مديرية التموين، بسعر27 جنيهًا للكيلو.

من جانبه، أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه سيتم توزيع كميات السكر المخصصة من خلال 33 مجمعا استهلاكيا تابعا للشركة المصرية، بالإضافة إلى 6 منافذ تابعة لمديرية الزراعة.

قوافل تموينية تجوب القرى والنجوع

وأشار إلى أن عمليات التوزيع ستتم عبر القوافل التموينية التي تقوم بزيارة القرى والنجوع بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية، وسيتم توزيع السكر في بعض سلاسل الهايبر ماركت بنفس السعر المقرر.

حملات تموينية مكبرة تشهدها المحافظة

وأضاف «أبو القاسم»، أن الحملات التموينية مستمرة لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق، وخاصة للسلع الأساسية بينما أسفرت هذه الحملات حتى الآن عن تحرير 48 محضرا جنح، بعد ضبط كميات من السكر في مخازن عدد من تجار السوق السوداء، بإجمالي وزن يصل إلى 49 طن، بالإضافة إلى 8 أطنان من الدقيق البلدي في مخابز أسوان.

وعبر اللواء أشرف عطية عن شكره لوزير التموين لاستجابته بتوفير هذه الكميات من السكر لأبناء محافظة أسوان؛ بهدف تخفيف العبء عنهم وتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة الأساسية، مؤكدا أهمية وضع خطة عمل لتوزيع الكميات المخصصة بهدف كسر الاحتكار وضمان وصولها إلى المستحقين دون أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.