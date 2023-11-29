وزير التموين للمواطنين: لا توجد أزمة سكر.. وبلاش تشتروه بأكثر من 27 جنيها

وجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين بخصوص سلعة السكر، وطالبهم بالتوقف عن شرائه بسعر مرتفع، قائلًا: «استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيها».

لا توجد أزمة في السكر

وقال وزير التموين، خلال حوار مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إنه لا توجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، لكن «هناك من يشتغل في أماكن خلفية».

أوضح وزير التموين، أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبية من السكر.

تراجع في أسعار السكر

وصباح اليوم، أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجعًا في أسعار السكر المعبأ، في الأسواق والمحلات التجارية المصرية، إذ تراوح سعر كيلو السكر المعبأ ما بين 24 إلى 30 جنيهًا، بتراجع نحو 2.23 جنيه على مستوى سعر الكيلو.

وجاء في الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مجلس الوزراء، أن سعر كيلو السكر زمزم المعبأ 24.44 جنيه، وهو ما يعني تراجعا بنحو 2.23 جنيه، وذلك، بالمقارنة مع سعر أمس 26.67 جنيه.