«الحرب والسلام» ندوة لنبيل فهمي بـ«اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا» الثلاثاء

ينظم اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا برئاسة أحمد المسلماني أمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ندوة للسفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، بعنوان «الحرب والسلام في الشرق الأوسط 2024» وذلك بقاعة نجيب محفوظ بجاردن سيتي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تناقش المحاضرة تطور الأوضاع في المنطقة بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تتعرض لمناقشة التحركات القادمة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني الشقيق.

كتاب «في قلب الأحداث»

وكان نبيل فهمي قد أصدر مؤخرا كتاب "في قلب الأحداث" يتضمن رؤيته ل نصف قرن من الأحداث الدولية والإقليمية والوطنية، التي تابعها بصفته مواطنًا طموحًا وشاهدًا مباشرًا وممارسًا دبلوماسيًا ومسئولًا سياسيًّا.

كما يتناول أحداث عقود حافلة، شهدت نجاحات وإخفاقات عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وسباق تسلح مخيفًا في الشرق الأوسط، وانتهاء الحرب الباردة بين الدول الكبرى، والاجتياح العراقي للكويت، وتوغل الإرهاب في أنحاء مختلفة من العالم، وتفجيرات 11 سبتمبر وغزو العراق.

كما يكشف أسرار ما قبل ثورة 25 يناير 2011 م وصولًا إلى 30 يونيو 2013 وانضمام المؤلف إلى الحكومة المصرية وزيرًا للخارجية.