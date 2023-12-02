انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة مجانا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا في قرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان.

نشر وتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجانا

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المرحلة الثانية من الحملة انطلقت اليوم 2، وتستمر حتى الأربعاء بمراكز «مطاي- المنيا - مغاغة - ملوي - ديرمواس»، لافتاً إلى أن الحملة تأتي في إطار وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، ومشيراً إلى أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

انطلاق الحملة من العيادات الثابتة و المتنقلة

يذكر أن المرحلة الأولى من الحملة انطلقت من خلال العيادات المتنقلة والثابتة حيث بدأت فعاليتها الأحد 26 نوفمبر الماضي واستمرت حتي يوم الخميس 30 نوفمبر بمراكز «بني مزار - سمالوط - أبوقرقاص – العدوة».