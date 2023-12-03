الكنيسة تحتفل بتذكار القديس كرنليوس قائد المئة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، في صلواتها، بتذكار نياحة القديس كرنليوس قائد المئة، أحد آباء الرسل المبشرين، وفقا لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قصة القديس كرنليوس قائد المئة

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، الثالث والعشرون من شهر هاتور لعام 1740 القبطي، ويذكر السنكسار في مثل هذا اليوم، تنيح القديس كرنليوس قائد المئة، أحد آباء الرسل المبشرين.

كان القديس كرنليوس قائدًا لمائة جندي في مدينة قيصرية فلسطين، وكان يعبد الكواكب، لكنه ترك عبادتها بعد أن سمع عن تلاميذ السيد المسيح وشاهد الآيات التي كانت تجري على أيديهم.

وبدأ القديس كرنليوس يرفع قلبه إلى الله بالصوم والصلاة والرحمة، وذات يوم ظهر له ملاك في رؤيا، وأمره أن يرسل إلى مدينة يافا فيدعو القديس بطرس الرسول، الذي كان نازلا عند سمعان الدباغ.

وفعل القديس كرنليوس ما أمره به الملاك، ولما دخل القديس بطرس بيته، استقبله القديس كرنليوس وسجد أمامه، فأقامه القديس بطرس قائلا: «قم أنا أيضًا إنسان».

وبشر القديس بطرس القديس كرنليوس بيسوع المسيح، فأمن به هو وأهل بيته وكل غلمانه، وتعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس

وبعد ذلك ترك القديس كرنليوس الجندية وتبع الرسل، ورسمه القديس بطرس أسقفًا على مدينة قيصرية فلسطين.

وبشر القديس كرنليوس في مدينة قيصرية بالمسيح، مبينا لهم ضلالة الأصنام، فاستنارت عقولهم بمعرفة الله وآمنوا به.

ثم ثبتهم القديس كرنليوس بما صنعه أمامهم من الآيات والمعجزات، وعمدهم جميعًا، وكان بينهم ديمتريوس الوالي.