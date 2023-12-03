السويس تستعد للانتخابات الرئاسية بتكليفات خاصة للقيادات التنفيذية وتجهيز اللجان

تسعد محافظة السويس على مستوى الأحياء والمديريات المختلفة للانتخابات الرئاسية من حيث تجهيز اللجان والمراجعة على المرافق الخاصة بالمدرس والمؤسسات التي تقام فيها لجان التصويت.

وتشهد محافظة السويس حالة من الاستنفار منذ أن أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ على كل الأصعدة والمرافق لتستعد محافظ السويس للانتخابات الرئاسية، حيث شدد على رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد إلى القصوى في استقبال انطلاق الانتخابات الرئاسية مطالبهم بالمرور على مختلف اللجان الانتخابية التي وقع عليها الاختيار للاطمئنان والمراجعة على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

تكليفات خاصة للقيادات التنفيذية

القيادات التنفيذية مكلفة وبشدة من محافظ السويس بالالتزام بتنفيذ كل التعليمات والمراجعة على التجهيزات النهائية وتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، والتي تتضمن المراجعة على كل خدمة تلامس الناخب ويحتاج إليها.

المراجعة على مرافق اللجان الانتخابية

ومن أهم استعدادات محافظة السويس المراجعة على المرافق بمختلف أنواعها، حيث شدد اللواء عبدالمجيد صقر علي، رئيس قطاع الكهرباء، ورئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالمرور، على اللجان الانتخابية لتلافي أي ملاحظات خاصة بالمياه أو الصرف الصحي أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير المولدات الكهربائية المطلوبة.