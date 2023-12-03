عاجل رسميا.. نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث ووزارة التعليم العراقية تعلن التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انتهاء عملية التصحيح والاختبار في كل مدارس العراق، وقد أثارت نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث، اهتماما كبيرا بين الطلاب وأولياء الأمور، وسنلقي نظرة عليها في الفقرات التالية.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث

قالت مصادر رسمية من وزارة التربية العراقية، إنه تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق في جميع مدارس العراق، وأصبحت نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

ولفتت المصادر على موقع الوزارة أو الموقع الرسمي «نتائجنا» إلى أن نسبة النجاح نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث لهذا العام تجاوزت 80%، وهو ما يعكس نجاح نظام التعليم الذي أعلنته الوزارة مطلع العام الجاري.

نتيجة لبحث الطلاب المتكرر عن مواعيد نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث على موقع «نتائجنا»، أعلن مسؤولو وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث في العراق ستقام في جميع المحافظات، وبالنسبة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، فسيتم عقده في الأسبوع الأول من أوائل ديسمبر 2023.

الصف السادس الإعدادي 2023

سيتم إعلان عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث بداية هذا الأسبوع، ولكن لم يتبق سوى أيام قليلة على الإعلان، لذلك يتطلع إليها جميع البنين والبنات من خلال النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع الرقم الامتحاني أو على الموقع الإلكتروني باستخدام الاسم الرباعي.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات قريبا وإعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث يوم الأربعاء المقبل.

وفي السطور التالية، سنوضح لكم خطوات الاطلاع على نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث:

أولا: سجل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

أو يمكنك الدخول إلى موقع «نتائجنا».

ثم اضغط على كلمة نتائج الصف السادس الإعدادي.

بعد ذلك اختار نتائج الدور الثالث.

ثم أكتب بيانات بالطالب المطلوب الاستعلام عنه.

ومن ثم حدد المحافظة التي يسكن بها الطالب.

بعدها قم بالضغط على زر «عرض النتيجة».

الخطوة الأخيرة تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

ويمكنك أن تطبع النتيجة للرجوع إليها في أي وقت آخر.

ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية يمكن للطلاب جميعهم استخراج النتائج الخاصة بالطلاب وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح سيُرْفَع النتائج عبر المواقع الرسمية وبشكل «بي دي إف».