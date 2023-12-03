سفير مصر بنيوزيلندا: إقبال الناخبين على التصويت جيد.. والجالية تدرك أهمية الانتخابات

قال السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، إن ختام العملية الانتخابية تفصلها ساعات قليلة في نيوزيلندا، وإقبال الناخبين كان طيبا، وهناك أسر حرصت اليوم وأمس على التصويت مع أولادها حاملين الأعلام، والبعض جاء مرتديا منهم زي فرعوني، وكان هناك نوع من الفرحة والتعامل مع الانتخابات على أنها مناسبة تجتمع بها العائلة لتعبر عن فرحتها.

الفئات كلها شاركت في الانتخابات

وأضاف «عازر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الفئات كلها شاركت في الانتخابات الرئاسية 2024، سواء من الشباب أو كبار السن أو حديثي العهد بالانتخاب، حيث كانت هذه المرة هي الأولى التي يشاركون فيها للانتخاب.

وأوضح أنه حديث العهد في نيوزيلندا، حيث تسلم عمله هناك منذ 3 أسابيع فقط، وفي البداية كان مشفقاً على البعض، إذ إن الجالية المصرية في نيوزيلندا متركزة في مدن خارج العاصمة، وتفصلها عنها مسافات بالطائرة.

الجالية المصرية متركزة في مدن خارج العاصمة

وأشار إلى أنه كان يعتقد أن البعض من الصعب السفر بالطائرة للمجيء للعاصمة للإدلاء بأصواته ويعود، ولكن فوجئ أن البعض فعل ذلك، وهذا شيء لافت ويستحق الإشادة والثناء عليه، وهذا يدل على إدراك الجالية بأهمية الانتخابات وتحليها بقدر كبير من الثقافة والوعي والحث الوطني وهذا يقدر لهم.