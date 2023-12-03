«حياة كريمة» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتدعو إلى دعمهم وتمكينهم

احتفلت مؤسسة حياة كريمة، باليوم العالمي لذوي الهمم، في إطار مبادرة «اتكلم هنسمعك» لدعم الصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لنشر روح الفرحة والسعادة على أكثر من 3 آلاف شخص من ذوي الهمم، بمختلف الفئات العمرية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وجامعة المنصورة وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية والمجلس القومي للإعاقة.

إلقاء الضوء على احتياجات ذوي الهمم

وقالت مؤسسة حياة كريمة على صفحتها الرسمية، إنَّه في هذا اليوم المميّز، نتحدى أنفسنا لنفهم ونحترم تنوع القدرات ونقدّر الإسهامات الفريدة التي يقدمها ذوو الهمم إلى مجتمعنا، وتابعت: «إنه يوم لنلقي الضوء على حقوقهم ولنعزز مفهوم الشمول والتسامح».

وواصلت: «في هذا اليوم، دعونا نبني جسورًا من التفاهم والدعم لتمكين ذوي الهمم وتحقيق المساواة والفرص للجميع، ودعونا نعمل جميعًا معًا لضمان بيئة تشجع على الاحترام وتعزز التضامن، حيث يمكن لكل فرد أن يشعر بالانتماء والاحترام".

أهمية تعزيز ثقافة الشمول

وذكرت حياة كريمة إنَّ اليوم العالمي لذوي الهمم هو تذكير قوي بأهمية تعزيز ثقافة الشمول والتفهم، قائلة «دعونا نبني مستقبلًا يتسم بالمساواة والفرص للجميع».