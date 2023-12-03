قطع مياه الشرب عن مناطق بمركز طامية بالفيوم.. اعرف الأماكن والموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، في بيان لها، قطع مياه الشرب، اليوم، عن 3 مناطق في مركز طامية، بسبب بعض أعمال ربط خطوط المياه، إذ من المقرر قطع المياه لمدة 4 ساعات تقريبًا لحين الانتهاء من الأعمال، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن» خريطة وأماكن انقطاع مياه الشرب بقرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، وموعد عودتها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن انقطاع المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أماكن انقطاع مياه الشرب اليوم الأحد في مركز طامية، إذ تتضمن المناطق الآتية:

أرض زهير بشارع 23 يوليو بمدينة طامية.

مساكن حفر الباطن.

مساكن المحكمة.

موعد انقطاع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم إلى أنّ موعد انقطاع المياه، يبدأ من العاشرة صباح اليوم، ويستمر حتى الثانية ظهرًا، بسبب وجود أعمال ربط خطوط مياه الشرب بمركز طامية، على أن يتم إعادة ضخ المياه في المناطق المتأثرة تباعًا فور الانتهاء من أعمال توصيل الخطوط.