انقطاع المياه 8 ساعات عن طوخ بالقليوبية للصيانة غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه غدا الأحد عن مدينة طوخ بالكامل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ، على أن تعود المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

انقطاع المياه بمدينة طوخ في القليوبية

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي،إلى أن انقطاع المياه غدا سيشمل كل مناطق مدينة طوخ بالكامل لمدة 8 ساعات، لحين انتهاء إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ.

تدبير الاحتياجات خلال انقطاع المياه

وناشدت الشركة، عبر بيان، المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة طوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال وتجديد الشبكة.

وأوضح بيان الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مناطق مدينة طوخ لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو عبر الواتساب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول.