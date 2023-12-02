رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انقطاع المياه 8 ساعات عن طوخ بالقليوبية للصيانة غدا.. اعرف المواعيد

كتب:

حسن صالح
02:01 م | السبت 02 ديسمبر 2023
قطع مياه - أرشيفية

قطع مياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه غدا الأحد عن مدينة طوخ بالكامل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ، على أن تعود المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

انقطاع المياه بمدينة طوخ في القليوبية 

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي،إلى أن انقطاع المياه غدا سيشمل كل مناطق مدينة طوخ بالكامل لمدة 8 ساعات، لحين انتهاء إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ.

تدبير الاحتياجات خلال انقطاع المياه

وناشدت الشركة، عبر بيان، المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة طوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال وتجديد الشبكة.

وأوضح بيان الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مناطق مدينة طوخ لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو عبر الواتساب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول.

اقرأ المزيد:

ضبط 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة في القليوبية

«مياه القليوبية» تستعد لمواجهة موسم الشتاء والأمطار.. تجهيز 239 معدة

محافظ القليوبية: الدفع بـ 20 سيارة لإصلاح طفح مياه مصرف البركة

بدء التقدم للالتحاق بمدرسة مياه الشرب في القليوبية.. اعرف الأوراق المطلوبة

«مياه القليوبية» تجري مسحا ميدانيا للارتقاء بمستوى الخدمة

محافظ القليوبية: تنفيذ 99.7% من مشروعات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة»

«مياه القليوبية» تنظم ورشة عمل لآليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي

«مياه القليوبية» تحصل على 5 شهادات جودة للإدارة الفنية المستدامة

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار في بنها.. ويؤكد انتظام الدراسة غدا

«مياه القليوبية» تشن حملات مكبرة لضبط الوصلات الخلسة وتضبط 3233 حالة
بقلم حسن صالح