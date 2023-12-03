سعر الذهب اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 3-12-2023، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقراراً ملحوظاً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، ليسجل 2800 جنيه دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في الصاغة في بداية التعاملات الصباحية، ونرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 3200 جنيه، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2933 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، إذ سجل نحو 2800 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، إذ سجل نحو 2400 جنيه دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه إذ سجل نحو 1872 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 3-12-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 22400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2072 دولارا.