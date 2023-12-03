إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع في إسطنبول لليوم الثالث

قال عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن الناخبين المصريين مستمرون في التوافد على صناديق الاقتراع لليوم الثالث على التوالي، من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف في مداخلة على الهواء: «أجرينا بعض الحوارات مع عدد من الناخبين، وأشاروا بكل وضوح إلى أنهم يتمنون كل الخير للبلاد دائما بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، حيث إن الأهم هو بقاء وسلامة والخير لمصر».

تحمل عناء السفر

وتابع: «هناك الكثير من الناخبين يأتون من محافظات مجاورة لإسطنبول، كذلك يتحملون عناء السفر في هذا الإطار، ويقولون إنهم يتحملون ذلك من أجل المشاركة في الانتخابات، إذ يعتبرون أن هذا الأمر دَين في رقبتهم تجاه بلدهم، وهذا أقل ما يمكن فعله».

فرز الأصوات في التاسعة مساء

وواصل: «بعد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي يجرى إقفال صناديق الاقتراع، وبعدها فرز الأصوات، وإبلاغ النتيجة للهيئة الوطنية للانتخابات».